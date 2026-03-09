Основатель ПНППК продолжит руководить компанией

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в конце февраля были подведены итоги общего собрания акционеров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». На повестке мероприятия стоял единственный вопрос об избрании руководителя общества на пятилетний срок. Согласно решению, кандидатуру одобрили акционеры, обладающие 99,94% голосов. Собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что на голосование была вынесена кандидатура нынешнего руководителя и совладельца ПНППК Алексея Андреева. Он возглавляет компанию с 1993 года. Вся его трудовая деятельность связана с этим предприятием.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для речных и морских судов. ПАО занимается также производством волоконно-оптических элементов. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).