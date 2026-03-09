Цены на нефть выросли более чем на 26% на торгах 9 марта, достигнув максимумов с середины 2022 года, сообщает «Интерфакс». Основной причиной роста стоимости нефти стали военные действия на Ближнем Востоке.

Майские фьючерсы на сорт Brent на бирже ICE Futures подорожали до $116,83 за баррель, что на $24,14 выше, чем в предыдущий торговый день. В пятницу, 6 марта, стоимость контрактов на Brent увеличилась на $7,28, до $92,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на бирже NYMEX выросли на $24,91 (27,4%), до $115,81 за баррель. В предыдущую сессию их цена выросла на $9,89, достигнув $90,9 за баррель.

Значительная часть поставок нефти с Ближнего Востока оказалась заблокирована из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Это вынудило крупных производителей сокращать добычу в условиях заполнения хранилищ.