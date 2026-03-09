Девять лет за Urban

Как стало известно “Ъ”, к срокам от шести до девяти лет потребовала приговорить прокуратура четверых фигурантов уголовного дела о хищениях около 104 млн руб. при банкротстве ГК Urban Group, некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья. В ходе следствия и судебного процесса лишь один из них, юрист Дмитрий Шарифуллин, признал вину. Трое других подсудимых, включая конкурсного управляющего Светлану Аглинишкене, свою вину категорически отрицают. В прениях сторон защита просила их оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсный управляющий ГК Urban Group Светлана Аглинишкене (2019 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Конкурсный управляющий ГК Urban Group Светлана Аглинишкене (2019 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для того чтобы подвести итог судебному следствию, которое длилось с сентября 2025 года в Пресненском суде Москвы, прокурору Александру Третьякову понадобился час. Представитель Генпрокуратуры, известный своим участием в ряде громких дел, в частности деле бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, счел доказанной версию следствия о том, что подсудимые входили в организованную группу, мошенническим путем похитившую бюджетные средства при оказании услуг по охране имущества компаний-застройщиков.

Первоначально фигурантов подозревали в хищении по меньшей мере 240 млн руб., под конец расследования сумма снизилась в два с половиной раза, до 101 млн руб., а позже уже на стадии ознакомления с делом была уточнена до 103,8 млн руб.

Именно на эту сумму признанный потерпевшим Фонд развития территорий (он в 2022 году стал правопреемником Фонда защиты прав дольщиков, отвечавшего за достройку жилья) заявил в рамках дела гражданский иск.

Представитель гособвинения просил его полностью удовлетворить, взыскав сумму в солидарном порядке с подсудимых: конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене, экономиста Екатерины Мыскиной, юриста Дмитрия Шарифуллина и адвоката московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг» Евгения Фомичева. Последний как-то смог совместить свой статус с работой гендиректором АО «НПП “Геофизика-космос”», что закон категорически запрещает.

Минимальное наказание — шесть лет колонии общего режима — прокурор Третьяков просил назначить Дмитрию Шарифуллину, для Светланы Аглинишкене и Екатерины Мыскиной он запросил по восемь лет каждой, а Евгения Фомичева гособвинитель потребовал отправить в колонию общего режима на девять лет. Всем подсудимым он также предложил назначить штрафы: 800 тыс. руб. господину Шарифуллину и по 1 млн руб. остальным фигурантам.

Все четверо были задержаны в октябре 2023 года и заключены в СИЗО. Лишь Дмитрий Шарифуллин в июле 2025 года был переведен под домашний арест. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, Светлана Аглинишкене была утверждена конкурсным управляющим некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья в июле 2018 года в ходе рассмотрения Арбитражным судом Московской области заявления Фонда о признании компаний-застройщиков Urban Group — ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город» и АО «Континент проект» — банкротами.

К тому моменту с дольщиков было собрано более 80 млрд руб. на строительство свыше 1 млн кв. м жилья. На эти деньги планировалось возвести 68 домов в жилых комплексах «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» и «Солнечная система» (в настоящее время их строительство уже завершено).

В 2018 году конкурсный управляющий Аглинишкене составила реестр обманутых дольщиков и передала его в Фонд защиты прав дольщиков, правопреемником которого позже стал Фонд развития территорий. Он получал из бюджета субсидии на достройку жилья, а также на оплату расходов по проведению процедур банкротства.

Часть денег — 103 млн 803 тыс. руб.— как считает следствие, была украдена при заключении в 2018–2020 годах договоров на охрану имущества — строительных площадок и офисов продаж в Москве и Подмосковье — по завышенным ценам.



Договоры заключались между организациями-застройщиками «Ивастрой», «Хайгейт», «Ваш город», «Экоквартал» и «Континент проект» (в деле они значатся «должниками») и рядом частных охранных организаций «Бастион-В», «Альфа-Шанс» и «Редут».

По версии следствия, охранные организации были подконтрольны Евгению Фомичеву и бизнесмену Владимиру Петрову. Последний в материалах дела назван организатором преступной группы, которую он «создал не позднее 12 июля 2018 года» и в которую, по версии следствия, вошли четверо фигурантов, действовавших «из корыстной заинтересованности, в целях извлечения для себя материальной выгоды». Сам бизнесмен Петров скончался в 2022 году.

В ходе следствия и судебного процесса из четверых подсудимых, по данным “Ъ”, вину признал только юрист Дмитрий Шарифуллин, которому вменили оформление целого ряда документов для охраны объектов. В ходе прений сторон его адвокат просил учесть признание его подзащитным вины, явку с повинной, сотрудничество со следствием, а также «активное способствование раскрытию преступления». Он призвал назначить его подзащитному наказание ниже низшего предела, ограничившись условным сроком.

В свою очередь, защитники Екатерины Мыскиной и Евгения Фомичева призвали суд подзащитных оправдать. Они утверждали, что факт завышения цен на охранные услуги не доказан, а само расследование было проведено с грубыми нарушениями.

Так, 14 оценочных экспертиз, устанавливавших рыночную стоимость услуг охраны каждого из объектов, выполнил эксперт, чьи полномочия и квалификация не были подтверждены. Защитники отмечали, что перед подписанием договоров на оказание охранных услуг все они согласовывались с Фондом развития территорий. Также адвокаты заявили о недоказанности суммы ущерба. По их словам, при его определении следствие не учло тот факт, что большая часть расходов Фонда на охранные услуги впоследствии возместили в рамках процедур банкротства должники — застройщики.

В этой связи защита просила оставить заявленный Фондом развития территорий гражданский иск без рассмотрения, передав его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 11 марта в прениях сторон выступит защита Светланы Аглинишкене, после чего подсудимые скажут последнее слово и суд удалится на вынесение приговора. Напомним, что госпожа Аглинишкене свою вину также категорически отрицает.

Мария Локотецкая