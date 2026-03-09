Прикамское НПО «Искра» резко снизило исковую нагрузку

Пермское научно-производственное объединение «Искра» в 2025 году выступило в качестве ответчика в восьми делах на общую сумму 364 млн руб. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», это на 1,01 млрд руб. меньше, чем в 2024 году. Тогда общая исковая нагрузка составила 1,38 млрд руб. В 2023 году она зафиксирована на уровне 1,74 млрд руб.

Самым крупным требованием за 2025 год был иск от ООО «ОДК Инжиниринг» на 274,5 млн руб. о взыскании неустойки. По этому спору в феврале 2025 года стороны пришли к мировому соглашению. НПО признало задолженность перед истцом в полном размере с учетом протокола согласования оптовых цен на газотурбинные установки (ГТУ), предназначенные к поставке в 2024 году на объекты ПАО «Газпром». В целях урегулирования настоящего спора стороны взаимно отказались от взыскания друг с друга дальнейших неустоек или убытков.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».