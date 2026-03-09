Прокуратура начала проверку из-за задержки рейсов из Новосибирска в Сочи

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками авиарейсов из Новосибирска и Красноярска в Сочи и Краснодар.

Поводом для надзорных мероприятий послужило позднее прибытие воздушных судов и перенос рейсов на более позднее время авиакомпаний «Северный Ветер» и «Аэрофлот» из Красноярска в Сочи и Краснодар, сообщается в Telegram-канале ведомства. В новосибирском аэропорту по этой же причине на 12 часов задержан рейс авиакомпании «Россия» в Сочи.

Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика 8 марта на фоне угрозы атак беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов в воздушной гавани действовали с 14:00, прием рейсов возобновился 9 марта в 05:00.

Лолита Белова