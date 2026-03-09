Экипаж китайской станции «Тяньгун» изучил работу человеческого мозга в космосе

Китайские космонавты миссии «Шэньчжоу-21» Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан выполнили серию научных экспериментов на орбитальной станции «Тяньгун», направленных на изучение влияния невесомости на мозг человека.

Как передает ТАСС, с помощью оборудования для электроэнцефалографии (ЭЭГ) участники собрали данные о когнитивных функциях и эмоциональном состоянии в условиях длительного космического полета. Также проведены эксперименты по «интуитивному физическому поведению», которые позволили оценить, как мозг воспринимает окружающую реальность при отсутствии гравитации.

Корабль «Шэньчжоу-21» стартовал с космодрома Цзюцюань 31 октября 2025 года. Космический корабль доставил на орбитальную станцию экипаж из трех человек, они должны пробыть на орбите шесть месяцев.