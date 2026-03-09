В Кемеровской области сошли с рельсов три вагона с углем

Сход с рельсов трех вагонов грузового поезда произошел на участке Красноярской железной дороги вблизи станции Чульжан в Междуреченском городском округе Кемеровской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 марта около 22 часов. Вагоны сошли с путей без последующего опрокидывания.

Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Лолита Белова