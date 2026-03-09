США эвакуируют дипломатический корпус из Саудовской Аравии

Госдепартамент распорядился начать эвакуацию дипломатической миссии США в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Решение последовало после ударов Ирана по территории королевства.

Во вторник иранские беспилотники задели здание американского посольства, что привело к «локальному пожару и незначительному материальному ущербу зданию», сообщали в Минобороны Саудовской Аравии. В воскресенье военное ведомство сообщило, что сбило беспилотник, направлявшийся к дипломатическому кварталу в Эр-Рияде, где расположены посольство США и представительства других стран.

Госдепартамент отдал приказ об обязательной эвакуации своего персонала впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана. До этого ведомство разрешало покидать страны лишь в добровольном порядке, но эти распоряжения касались только некритически важного персонала дипломатических миссий на Ближнем Востоке. Вчера Госдепартамент отчитался об эвакуации американских граждан: за последние дни было организовано около двадцати чартерных рейсов.