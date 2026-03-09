При ударе США по судну в Тихом океане погибли шесть человек

Южное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении судна в восточной части Тихого океана. По заявлению ведомства, были убиты шесть человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

«По данным разведки, судно следовало по известным маршрутам незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в таких операциях»,— указано в сообщении командования в соцсети X.

С ноября 2025 года США проводят операцию «Южное копье», направленную на борьбу с наркокартелями: американские вооруженные силы регулярно атакуют корабли в Карибском море и в восточной части Тихого океана. За все время операции в результате атак погибло более 100 человек.