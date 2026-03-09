Купол исторического здания обрушился во время пожара в центре Глазго

В шотландском Глазго у вокзала загорелось четырехэтажное здание викторианской эпохи, внесенное в местный список охраняемых памятников архитектуры. Купол строения обрушился. Пострадавших нет.

Как сообщает BBC, пожар начался днем 8 марта в табачном магазине, и позже охватил историческое здание целиком. Владельцы бизнеса, которые арендовали площади в этом здании, сообщили журналистам, что огонь полностью уничтожил их заведения.

Полиция оцепила район, жителей призвали держать окна закрытыми. Движение поездов на самом загруженном вокзале Шотландии было приостановлено до особого распоряжения. Кроме того, был эвакуирован отель Voco Grand Central, постояльцев разместили в другой гостинице.