Макрон договорился поддерживать контакт с президентом Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о своих телефонных переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он потребовал от него прекратить удары по странам Ближнего Востока, а также гарантировать свободу судоходства и открыть Ормузский пролив.

«Наконец, я вновь выразил нашу глубокую озабоченность развитием иранских ядерной и баллистической программ, а также всей его дестабилизирующей деятельностью в регионе, которая и стала первопричиной нынешнего кризиса»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Президент добавил, что он и господин Пезешкиан договорились оставаться на связи. «Дипломатическое решение необходимо как никогда, чтобы ответить на эти важнейшие вызовы, положить конец эскалации и сохранить мир»,— отметил господин Макрон.