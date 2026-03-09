Осколки метеорита повредили несколько домов в Германии

Обломки метеорита повредили крыши нескольких жилых домов на западе Германии. К серьезным последствиям происшествие не привело. По информации полиции, угрозы безопасности нет.

Вечером 8 марта в районе Гюльс города Кобленц один из осколков упал на крышу жилого здания, сообщает DPA со ссылкой на местную полицию. По данным правоохранителей, фрагменты небесного тела также повредили постройки в регионах Хунсрюк и Эйфель. Никто не пострадал, уточнили в полиции.

В соцсетях жители нескольких федеральных земель, включая Северный Рейн-Вестфалию, Гессен, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, публиковали фотографии неопознанного светового явления в небе, описывая его как «огненный шар» или «ярко светящийся объект», добавляет DPA. Падение небесного тела вызвало встревоженные реакции немцев в социальных сетях — некоторые пользователи в сети строили догадки, не может ли это быть иранская ракета, передает Spiegel.

Когда астероид входит в атмосферу Земли, он часто распадается на множество мелких фрагментов. Большинство из них сгорают в атмосфере. Те осколки, которые все же достигают поверхности Земли, и называются метеоритами.