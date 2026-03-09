В ДНР при обстрелах погибла семья из четырех человек

Четыре человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику (ДНР), еще 12 пострадали, заявил глава региона Денис Пушилин. Всего было повреждено 26 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

По информации господина Пушилина, в Кураховском муниципальном округе погибла семья: мальчик 2019 года рождения, женщина и двое мужчин. Кроме того, ранения получил подросток, который родился в 2010 году.

В Волновахе пострадали два мирных жителя, добавил глава региона. В Киевском районе Донецка при применении крылатых ракет SCALP-EG ранения получили женщина и трое мужчин. На трассе Донецк — Горловка от удара дрона пострадал 25-летний мужчина, в самой Горловке также сообщается о двух раненых. Кроме того, накануне в Красноармейске пострадали два человека.