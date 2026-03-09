Британские специалисты по борьбе с БПЛА помогают ОАЭ отражать атаки Ирана

Британские специалисты помогают ОАЭ отражать удары иранских беспилотников, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщается на сайте правительства Великобритании, в дополнение к истребителям Typhoon, направленным для поддержки стран-партнеров в Персидском заливе, британские советники по борьбе с беспилотниками тесно взаимодействуют с военными специалистами ОАЭ для содействия оборонительным операциям.

Господин Стармер осудил «неизбирательные нападения Ирана по всему региону». Он также сообщил, что Лондон совместно с авиакомпаниями и властями ОАЭ работает над увеличением пропускной способности рейсов в Великобританию для желающих выехать.