В России сбили 34 БПЛА за вечер

Российские силы ПВО сбили 34 беспилотника за три часа — с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По восемь беспилотников сбили над Краснодарским краем и Московским регионом, причем четыре из них летели на столицу. Шесть беспилотников сбили над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Курской областью, два — над территорией Ростовской области. По одному БПЛА сбили над Рязанской, Белгородской областями, а также над Адыгеей.

В Краснодарском крае беспилотники долетели до Сочи: обломки дронов обнаружены в нескольких районах города. Были повреждены некоторые объекты инфраструктуры, а также в районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата. Также под удар попал рейсовый автобус с пассажирами. Никто не пострадал, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram.