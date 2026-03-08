Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ события в Иране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Иране, сообщает пресс-служба российского МИД.

Министры выразили глубокую озабоченность из-за происходящего на Ближнем Востоке. Они обсудили удары, которые страны-участницы конфликта наносят друг другу. Они приводят к жертвам среди гражданского населения и наносят ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране, и поэтому, пишет пресс-служба, министры высказались за то, что их стоит прекратить.

Дипломаты считают принципиально важным возобновить политико-дипломатические усилия, чтобы добиться надежной, долгосрочной безопасности в регионе. Министры договорились продолжать поддерживать контакты друг с другом и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках.