Рыбинский «Вымпел» выпустил 16 млрд дополнительных акций

Расположенное в Рыбинске ПАО «Судостроительный завод "Вымпел"» зарегистрировало дополнительный выпуск акций. Об этом сообщает Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «ССЗ “Вымпел”» Фото: пресс-служба АО «ССЗ “Вымпел”»

Согласно сайту «Вымпела», в январе было запланировано общее собрание акционеров предприятия. В повестке стоял вопрос об изменениях в устав ПАО, в том числе о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 млрд 155 тыс. 618 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

Решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки, Банк России принял 20 февраля. Как сообщает PortNews, акции будут размещены по закрытой подписке среди существующих акционеров, что позволит привлечь более 16 млрд руб.

Судостроительный завод «Вымпел» входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», 100% акций которой принадлежат Российской Федерации и переданы в доверительное управление Банку ВТБ.

Антон Голицын