Аэропорт Жуковский вновь приостановил работу

В подмосковном аэропорту Жуковский во второй раз за день введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны России, с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над Московским регионом два беспилотника ВСУ. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона.

Всего, по информации военного ведомства, к 18:00 над территорией России были сбиты 170 беспилотников.