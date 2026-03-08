13 посетителей банного комплекса отравились парами хлора в Стерлитамаке

В Стерлитамаке девять детей и четверо взрослых отравились парами хлора в банном комплексе. О происшествии рассказали пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР.

По данным прокуратуры, после купания в бассейне посетители почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, одного ребенка пришлось госпитализировать, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение. Состояние госпитализированного оценивается как стабильное.

Следственный отдел по Стерлитамаку управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Осмотр помещений сауны, изъятие проб воды, допрос очевидцев, персонала и руководства заведения проводят следователи совместно с представителями Роспотребнадзора.

Планируется судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Идэль Гумеров