Два человека погибли в Саудовской Аравии при ударе снаряда по жилому дому

Снаряд попал в жилой дом в провинции Аль-Хардж Саудовской Аравии. Погибли два человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства.

Погибшие — граждане Индии и Бангладеш, следует из заявления ведомства в соцсети Х. В Аль-Хардже находится крупная военная база Саудовской Аравии. За последнюю неделю она несколько раз подвергалась атакам, пишет AFP.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ исламская республика стала атаковать цели в Израиле и американские военные базы в странах региона.