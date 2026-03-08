Лыжник из Пермского края завоевал «бронзу» на Кубке мира впервые для россиян с 2022 года

Уроженец Прикамья лыжник Савелий Коростелев стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Лахти в индивидуальной гонке классическим стилем. Спортсмен показал результат 23 минуты 56,5 секунды. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял его соотечественник Мартин Нюэнгет.

Это первая медаль для господина Коростелева на международных взрослых турнирах первая медаль для российских лыжников на Кубке мира с 2022 года, когда они прекратили свое выступление на международной арене.

Савелию Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. В этом году спортсмен принял участие в Олимпийских играх Италии. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.Он является уроженцем Прикамья и начинал свою спортивную карьеру в Пермском крае.