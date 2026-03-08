Швейцария заявила о нарушении международного права ударами по Ирану

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что атаки США и Израиля на Иран являются нарушением международного права, передает The Guardian. По его словам, военная операция противоречит принципам Устава ООН, запрещающим применение силы против территориальной целостности и политической независимости государств. Политик призвал все стороны прекратить нападения для защиты мирного населения.

3 марта президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил несогласие с действиями Вашингтона и Иерусалима, назвав их нарушением международного права. Независимая международная миссия ООН пришла к аналогичному выводу, отметив, что удары и последовавшие за ними ответные действия Тегерана противоречат уставу организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совбеза 28 февраля охарактеризовал эскалацию на Ближнем Востоке как серьезную угрозу международному миру и безопасности, предупредив о риске неконтролируемого развития событий.