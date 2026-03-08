Из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта вывезут еще около 8 тыс. человек

8 марта планируется перевезти из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана в Россию почти 8 тыс. пассажиров на 37 рейсах, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Перелеты выполняются при поддержке ведомства и Росавиации в координации с авиавластями стран региона с соблюдением мер безопасности.

За период со 2 по 7 марта из государств Ближнего Востока в Россию прибыли 37,6 тыс. человек на 181 рейсе. График вывозных рейсов сформирован до 10 марта включительно с учетом перебронирования ранее купленных билетов. В этот день предполагается перевезти оставшихся пассажиров. У некоторых авиакомпаний, в частности «Аэрофлота», билеты на рейсы из ОАЭ уже появились в свободной продаже.

Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сохраняются, поэтому российские перевозчики приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта. Рейсы в Израиль отменены до 20 марта. Полеты в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт пока не планируются.