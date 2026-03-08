Хоккеисты «Спартака» второй раз за два дня обыграли «Ладу» в матче КХЛ

В воскресенье, 8 марта, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ладой» и московским «Спартаком». Гости одержали победу со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Лада» с 45 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 74 баллами находится на седьмой позиции.

Днем ранее московский клуб разгромил «Ладу» со счетом 7:1.

Андрей Сазонов