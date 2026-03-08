Гражданин Латвии увлекся рыбалкой на Псковском озере и пересек границу России

Российские пограничники задержали на Псковском озере гражданина Латвии, который незаконно пересек границу между Эстонией и РФ. Об инциденте, произошедшем утром 4 марта, сообщает портал Delfi со ссылкой на эстонскую префектуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

По данным ведомства, латвиец увлекся рыбалкой и не заметил, как оказался за временной контрольной линией, разделяющей две страны. Нарушителя заметили с эстонского кордона Саатсе, после чего российские пограничники оперативно отреагировали и задержали рыбака.

Вечером того же дня состоялась встреча представителей погранведомств, в ходе которой любителя рыбалки передали эстонской стороне. Сам задержанный объяснил произошедшее невнимательностью.

Андрей Маркелов