Гражданин Латвии увлекся рыбалкой на Псковском озере и пересек границу России
Российские пограничники задержали на Псковском озере гражданина Латвии, который незаконно пересек границу между Эстонией и РФ. Об инциденте, произошедшем утром 4 марта, сообщает портал Delfi со ссылкой на эстонскую префектуру.
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
По данным ведомства, латвиец увлекся рыбалкой и не заметил, как оказался за временной контрольной линией, разделяющей две страны. Нарушителя заметили с эстонского кордона Саатсе, после чего российские пограничники оперативно отреагировали и задержали рыбака.
Вечером того же дня состоялась встреча представителей погранведомств, в ходе которой любителя рыбалки передали эстонской стороне. Сам задержанный объяснил произошедшее невнимательностью.