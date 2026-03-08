Путин ввел обязательную геномную регистрацию для военных и полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Регистрации подлежат военнослужащие, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, сотрудники Росгвардии, имеющие специальные звания полиции, служащие органов внутренних дел, а также некоторые категории федеральных госслужащих и работников структур Вооруженных сил и Росгвардии.
Проводить геномную регистрацию будут органы военного управления, объединения, соединения, воинские части и организации ВС РФ, Росгвардии и ОВД совместно с профильными подразделениями.
Полученная информация будет храниться до достижения гражданами 100-летнего возраста. В случае гибели человека — до установления его личности, в том числе с использованием геномных данных. При увольнении со службы или исключении из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по заявлению гражданина.