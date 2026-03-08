Путин подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий полный возврат средств за авиабилеты гражданам, которые вынуждены отказаться от перелета в связи с участием в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Право на возврат получат пассажиры, призванные на военную службу, направленные для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний полиции, а также заключившие контракт о прохождении военной службы или о пребывании в добровольческом формировании.

Для возврата денежных средств потребуется документальное подтверждение. Порядок его предоставления установит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.