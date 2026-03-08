The Times: Карл III обсудит исключение экс-принца Эндрю из линии наследования

Король Великобритании Карл III на следующей неделе проведет переговоры с лидерами стран Содружества об исключении своего брата, бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, из числа наследников престола. Об этом сообщает газета The Times.

Король Великобритании Карл III

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Король Великобритании Карл III

Ожидается, что тема будет поднята в ходе встреч с главами 56 государств объединения, приуроченных ко Дню Содружества. При этом пока неясно, коснется ли возможное исключение дочерей господина Маунтбаттен-Виндзора — принцесс Беатрис и Евгении.

Ранее господин Маунтбаттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. 19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили. В его резиденции прошли обыски. Члена королевской семьи обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Однако лишение титулов не влечет автоматического исключения из линии наследования. Согласно британскому законодательству, для этого необходим специальный акт парламента, применимый к конкретному лицу, а также согласие всех стран Содружества. Ранее исключение бывшего принца поддержали лидеры Австралии, Новой Зеландии и Канады.