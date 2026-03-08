На строительство канализационной станции в Чебоксарах выделили 242,8 млн рублей
На строительство канализационно-насосной станции с аварийно-регулирующим резервуаром в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах выделили 242,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая устройство фундаментов, монтаж емкостей, прокладку инженерных сетей, наружного освещения, дорожных покрытий и благоустройство территории.
Работы должны завершиться до 31 июля 2027 года.