На строительство канализационной станции в Чебоксарах выделили 242,8 млн рублей

На строительство канализационно-насосной станции с аварийно-регулирующим резервуаром в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах выделили 242,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, включая устройство фундаментов, монтаж емкостей, прокладку инженерных сетей, наружного освещения, дорожных покрытий и благоустройство территории.

Работы должны завершиться до 31 июля 2027 года.

Влас Северин