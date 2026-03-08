Блогер Лерчек решила отказаться от госпитализации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от госпитализации и уехала из больницы под расписку, чтобы провести время с новорожденным сыном. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Олега Бадма-Халгаева, отметившего, что участие Чекалиной в судебном заседании 16 марта будет определено в зависимости от состояния здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерия Чекалина перенесла операцию на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков. В легких у нее обнаружены метастазы. Информация о диагнозе была подтверждена отцом ребенка блогера Луисом Сквиччиарини, который сообщил об этом в социальных сетях.

Валерия Чекалина ранее неоднократно сообщала о проблемах со здоровьем. Луис Сквиччиарини уточнил, что во время расследования дела о выводе более 250 млн руб. в ОАЭ она обращалась к следователю с просьбой разрешить посещение врача, но получала отказы.

Сообщается, что блогер находится дома. Ее состояние оценивается как стабильное, однако дальнейшее лечение и участие в судебных процессах зависят от динамики болезни.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги бывшие супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично.

Евгений Чернов