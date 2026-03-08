На второй этап благоустройства набережной в Черемшане выделили 142,5 млн рублей

На благоустройство второго этапа набережной реки Большой Черемшан в селе Черемшан в Татарстане выделили 142,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы по благоустройству. В частности, планируется установить системы освещения, видеонаблюдения и электроснабжения.

Работы должны начаться с момента заключения контракта и быть завершены до 31 октября 2026 года. Работы будут финансироваться из бюджета Татарстана.

Влас Северин