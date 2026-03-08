Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на фельдшеров в Новокузнецке

Глава ведомства Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о расследовании обстоятельств нападения на двух фельдшеров бригады скорой помощи в Новокузнецке.

Как рассказали в СКР по Кузбассу, инцидент произошел 7 марта в подъезде дома по улице Кутузова, куда скорая прибыла для оказания помощи одной из жительниц. Подозреваемая — 30-летняя женщина. Сейчас ее допрашивают.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемой в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в кузбасском СКР.

Михаил Кичанов