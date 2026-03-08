NYT: первая неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

Расходы США на военную кампанию против Ирана за первую неделю боевых действий составили около $6 млрд. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные, предоставленные американскими чиновниками Конгрессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Boeing C-17A Globemaster ВВС США заходит на посадку позади бомбардировщика B-1B на авиабазе Фэрфорд в Великобритании

Ожидается, что администрация президента Дональда Трампа вскоре запросит дополнительное финансирование на продолжение операции. По предварительным оценкам Пентагона, стоимость кампании может достигать $1 млрд в день, а Белый дом прогнозирует ее продолжительность в четыре-шесть недель.

Иран, в свою очередь, взял курс на затягивание конфликта, стремясь сделать его максимально дорогостоящим для противника. Эта стратегия получила кодовое название операция «Безумец». В Тегеране рассчитывают, что США и Израиль со временем утратят интерес к продолжению боевых действий.

После того как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, Исламская Республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе.