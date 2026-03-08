Гигантская очередь скопилась у Эрмитажа в бесплатный день посещения 8 марта

Утром 8 Марта возле Эрмитажа собралась очередь из посетительниц, решивших воспользоваться правом бесплатного входа в музей. Об этом свидетельствуют трансляции с веб-камер культурного учреждения. В пресс-службе музея напомнили, что количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности каждого объекта. Например, Дворец Меншикова может принять значительно меньше гостей, чем Главный музейный комплекс.

Очередь в Эрмитаж на 8 Марта

Фото: Веб-камеры Эрмитажа Очередь в Эрмитаж на 8 Марта

Открытые хранилища в РХЦ «Старая Деревня» доступны только в составе экскурсионных групп. Главный комплекс работает с 11:00 до 18:00, войти можно до 17:00.

Акция в Эрмитаже уже стала традиционной: аналогичный ажиотаж наблюдался 22 февраля, когда музей открыл двери для бесплатного посещения в преддверии Дня защитника Отечества. Тогда желающие также выстроились в очередь, чтобы увидеть экспозиции Главного комплекса и филиалов.

Андрей Маркелов