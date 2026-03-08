В Прикамье по факту гибели пяти человек в ДТП проводится проверка

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек, рассказали «Ъ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю. По данным ГИБДД, около 9 часов 20 минут на автодороге «Карагай-Кудымкар» столкнулись Хендай Крета» и «Хендай Соната». «По предварительной информации, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Хендай Соната», под управлением водителя 1979 года рождения», - говорится в сообщении Госавтоинспекции по Прикамью. В результате погибли водители автомобилей и их пассажиры. Еще один получил травмы и был доставлен в больницу.