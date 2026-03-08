9 марта в Татарстане похолодает до -32 градусов

В понедельник, 9 марта, на территории Татарстана ночью местами на востоке пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. На дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -32 до -23 градусов, днем прогреется до показателей от -20 до -15 градусов.

В Казани осадков не ожидается, ночью температура составит от -29 до -24 градусов, днем достигнет от -18 до -16 градусов. На дорогах гололедица.

Влас Северин