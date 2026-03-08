«Оренбург» победил «Зенит» в матче РПЛ

В воскресенье, 8 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Эмил Ценов и Евгений Болотов. У «Зенита» мяч забил Александр Соболев.

После 20 игр «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» имеет 42 очка и находится на второй позиции, уступая «Краснодару» (43 очка), у которого осталась одна игра в запасе.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Динамо» из Махачкалы 13 марта, а «Зенит» встретится с «Спартаком» 14 марта.

Андрей Сазонов