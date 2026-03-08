Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кикшеринговые компании открыли аренду электросамокатов в Ленобласти

Кикшеринговые компании Петербурга приступили к поэтапному запуску сезона аренды электросамокатов, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Оператор пояснил, что в пригородах — Всеволожске, Мурино, Кудрово и Янино — уже сошла наледь, а состояние асфальта позволяет безопасно передвигаться. В городе на Неве пока ждут устойчивого улучшения погоды.

На Привокзальной площади в Мурино 8 марта местные жители увидели обновленные самокаты «Яндекса»: техника, которая стала легче на 3 кг, уже доступна для аренды. Всего к новому сезону городские операторы подготовили 42,5 тыс. электросамокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов.

Для повышения безопасности и дисциплины на самокатах появились крупные номера сразу с четырех сторон — спереди, сзади и на боковых панелях. Это должно помочь оперативнее фиксировать нарушителей правил дорожного движения.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все