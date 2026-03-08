В ДТП под Ярославлем пострадали два человека

Ночью 8 марта в Ярославском округе на трассе М-8 столкнулись два автомобиля «Газель». Пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило в 1:14. Авария зафиксирована на участке трассы М-8, входящем в европейский маршрут E 115. От МЧС на месте ДТП работали шесть человек личного состава и одна единица техники.

«В результате ДТП травмировано два человека»,— указывается в сообщении ведомства.

Алла Чижова