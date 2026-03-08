«Амкар» не сумел удержать победу в Москве

Футболисты «Амкар-Пермь» уступили в драматичном матче столичному клубу «Динамо 2» в ходе чемпионата среди команд Второй лиги Дивизион «Серебро». Пермяки по ходу матча вели в счете 2:0 и 3:1, однако пропустили решающий гол на последних секундах матча. Первый гол с пенальти забил Артем Котик, затем дважды отличился капитан команды Евгений Тюкалов. Однако даже ведя со счетом 3:1 игроки «Амкара» не смогли заработать очки в этой встрече. Матч завершился 3:4 в пользу динамовцев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следующую игру пермская команда проведет так же на выезде. 14 марта подопечные Ярослава Молчанова сыграют в Ставрополе против местного «Динамо».