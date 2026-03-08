Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS

Подразделения российской группировки войск «Север» в течение суток ликвидировали три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая две американские установки HIMARS и MLRS, а также украинскую РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились по живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области в районах Иващенково, Мирополья, Никитовки, Новой Сечи и Покровки. В Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Верхней Писаревки, Веселого, Каменной Яруги, Колодезного, Мартового, Ольшан и Печенег.

Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств ВСУ.