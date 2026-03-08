Лавров и Песков ответили на вопрос: «В каком мире мы теперь живем?»

Глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответили на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о том, в каком мире мы теперь живем. Видео опубликовано в Telegram-канале ведущего.

«Мы говорим, что хотим определиться, в каком мире мы живем. Именно поэтому мы исходим из того, что Соединенные Штаты должны рассказать, какие у них планы, и как все это соотносится с тем, что, собственно, ранее определяло какие-то нормы», — сказал Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин еще давно предлагал созвать саммит Совета Безопасности ООН, отметил министр. «Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать»,— заявил господин Лавров.

Дмитрий Песков на вопрос журналиста ответил, что «в истории человечества еще не то творилось». «Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света»,— сказал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что произошла существенная дестабилизация и наступает кумулятивный эффект от «огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем». Они выливаются как в экономические, так и в политические последствия, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, «мы все лишились того, что мы называем международное право».

«Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его, фактически, больше нет»,— заявил Дмитрий Песков. Вряд ли сейчас кто-то сможет сформулировать, какое право пришло на место международного, добавил он.