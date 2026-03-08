Иранцев предупредили о риске кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Взрывы на нефтехранилищах в Тегеране привели к выбросу в атмосферу большого количества опасных химических веществ, что может вызвать токсичные кислотные дожди. Об этом сообщила организация Красного Полумесяца Ирана, передает агентство ISNA.

При горении нефти в воздух попадают соединения углеводородов, оксиды серы и азота. Взаимодействуя с водой и кислородом, они образуют кислые загрязнители. Кислотные дожди способны вызывать химические ожоги кожи и представляют опасность для легких.

В случае попадания таких осадков на кожу эксперты рекомендуют промыть пораженный участок холодной водой, сменить и герметично упаковать одежду.

Накануне израильские военные нанесли удары по трем нефтехранилищам в провинциях Тегеран, Кередж и других. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.