В центре Екатеринбурга начали снос здания XIX века постройки

В Екатеринбурге приступили к сносу бывшего объекта культурного наследия (ОКН) «Дом жилой» на ул. Розы Люксембург, 8-10, который был построен на рубеже XIX-XX веков. Как сообщили в свердловском реготделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), в 2025 году здание исключили из реестра ОКН, в январе 2026 года была подготовлена экспертиза, которая допустила возможность сноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловское реготделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК Фото: Свердловское реготделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК

«История этого дома тянется уже много лет. В 2009 году часть ОКН обрушилась во время строительных работ на соседнем участке. Позднее суд обязал собственника провести противоаварийные и реставрационные работы по сохранению памятника, однако вместо восстановления была заказана экспертиза, ставшая основанием для исключения здания из реестра и последующего сноса»,— пояснили в организации.

В ВООПИК подчеркнули, что ранее попросили управление государственной охраны ОКН Свердловской области провести независимое обследование здания до принятия решения о его сносе. «По нашему вызову на место сноса приезжал наряд полиции. После некоторой задержки представитель подрядчика пустил сотрудников в строительную бытовку для проверки имеющихся документов. По словам сотрудников полиции, у исполнителя имеются необходимые разрешения на проведение работ, в том числе разрешение управления госохраны ОКН Свердловской области»,— добавили в организации.

Василий Алексеев