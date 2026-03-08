В Челябинске определились победители коротких программ финала Гран-при России

На ледовой арене «Трактор» 7 марта состоялись одиночные выступления в короткой программе Гран-при России по фигурному катанию. Среди мужчин первое место занял фигурист Петр Гуменник из Санкт-Петербурга, а среди женщин – Алиса Двоеглазова из Москвы.

На втором и третьем месте среди мужчин оказались Николай Угожаев и Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга соответственно. Среди женщин серебро заработала Дина Хуснутдинова (Татарстан), а бронзу – Софья Муравьева (Санкт-Петербург).

Гран-при России по фигурному катанию проходит с 6 по 9 марта в Челябинске. 8 марта на ледовой арене произвольные программы представят пары и танцевальные дуэты.