Израиль частично открыл воздушное пространство

Израиль впервые с начала новой эскалации с Ираном частично открыл воздушное пространство на вылет. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба аэропорта Бен-Гурион.

Сейчас рейсы на вылет выполняют израильские авиакомпании «Эль-Аль», Israir и Arkia. Квоту пассажиров на один рейс увеличили с 70 до 100 человек, сообщили авиавласти. Сегодня первые рейсы с пассажирами вылетели из аэропорта Бен-Гурион.

Министерство транспорта Израиля опубликовало порядок выезда из страны. Согласно ему, около 15% мест в самолетах будут зарезервированы для гуманитарных и исключительных случаев. Пассажиры, желающие покинуть страну, должны обязаться не возвращаться в Израиль не ранее чем через 30 дней после вылета.