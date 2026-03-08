Бастрыкину доложат о ходе дела по аварийному дому в Чувашии, где погибла женщина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Чувашии Максиму Федорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту длительного нерасселения аварийного дома в деревне Андреево-Базары. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Двухэтажный дом 1970 года постройки признан аварийным еще в 2018 году из-за высокой степени износа, однако жильцы до сих пор не получили благоустроенное жилье. В марте текущего года в здании произошел пожар, причиной которого стало неудовлетворительное состояние электропроводки. В результате возгорания погибла женщина, часть конструкций повреждена.

Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Влас Северин