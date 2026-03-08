Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидировали

В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе, который начался ночью из-за падения БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

При пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 700 кв. м. В тушении огня участвовали 120 человек и 38 единиц техники, включая специалистов МЧС России.

О начале пожара оперштаб Краснодарского края сообщил в 0:16 мск. К 7:37 мск возгорание локализовали на площади 700 кв. м. За ночь над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. В регионе объявляли угрозу атаки БПЛА.