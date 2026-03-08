Собянин поздравил жительниц Москвы с 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин столицы с Международным женским днем, отметив в своем обращении в Telegram, что 8 Марта — первый праздник весны, ассоциирующийся с теплом, цветами и улыбками близких.

«Каждый год мы с волнением ждем Женский день, чтобы выразить восхищение нашим бабушкам, мамам, сестрам, дочерям, женам и подругам»,— написал мэр. Он поблагодарил женщин за нежность, доброту, красоту, поддержку и вдохновение, а также за их труд на благо Москвы, назвав их лучшей половиной лучшего города Земли.

Сергей Собянин пожелал всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, большого счастья и весны в душе. В преддверии праздника мэр вручил заслуженным москвичкам государственные и городские награды.

Помимо поздравлений, в Москве подготовлена праздничная программа, охватывающая более 100 культурных площадок с концертами, мастер-классами и кинопоказами, открытыми для горожан и туристов.