Лыжник Александр Большунов выиграл марафон на 50 километров в Южно-Сахалинске

Представитель Татарстана и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Лыжник Александр Большунов на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Время Александра Большунова составило 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Серебряную медаль завоевал Андрей Мельниченко, отстав от победителя на 40,3 секунды. Бронзовым призером стал Евгений Семяшкин, показавший результат на 41,2 секунды хуже лидера.

Пятым в гонке пришел Сергей Ардашев, также представляющий Татарстан. Его время — 2 часа 17 минут 39,9 секунды.

Влас Северин